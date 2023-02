Ľudstvo sa pomaly dostáva z jednej pandémie, ale už nám hrozí ďalšia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že svet sa musí pripraviť na možnú pandémiu vtáčej chrípky u ľudí po tom, čo sa vírus preniesol z vtákov na cicavce.

Svetom sa rýchlo šíri ďalší smrteľný patogén, ktorý môže predstavovať hrozbu pre verejné zdravie, informuje britský denník The Daily Mail. Ide o H5N1, typ vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky. Vírus je vedcom už známy, keď boli zaznamenané prípady u vydier, norkov a líšok, čo vyvoláva obavy, že vírus je o krok bližšie k tomu, aby sa rozšíril medzi ľudí.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu (8. 2.) počas virtuálneho brífingu vyzval krajiny, aby pozorne sledovali infekcie u cicavcov. Ďalej uviedol, že riziko prenosu vírusu na človeka je stále nízke, ale "nemôžeme predpokladať, že to tak zostane, a musíme sa pripraviť na akúkoľvek zmenu súčasného stavu“.

V Česku sa objavil nebezpečný typ vtáčej chrípky H5N1

Len pred pár dňami Spojené kráľovstvo oznámilo, že jeho najväčšie ohnisko vtáčej chrípky v histórii sa prenieslo na cicavce, čo vyvoláva obavy, že vírus by mohol byť o krok bližšie k rozšíreniu medzi ľuďmi. Minulý mesiac bolo zaznamenané aj ohnisko medzi norkami v severozápadnom Španielsku.

Ľudstvo sa pomaly dostáva z jednej pandémie, ale už nám hrozí ďalšia. Zdroj: Milan Kapusta

Dokonca aj v susednom Česku bolo v obci Trhové Dušníky objavené ohnisko nebezpečného kmeňa vírusu vtáčej chrípky H5N1, píše časopis Život. Subtyp H5N1 sa už predtým zistil u ľudí, ale prípady boli sporadické a úzko spojené s blízkym kontaktom s infikovanými mŕtvymi alebo živými vtákmi. Na človeka sa vírus vtáčej chrípky prenáša len zriedka.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že svet sa musí pripraviť na možnú pandémiu vtáčej chrípky u ľudí po tom, čo sa vírus preniesol z vtákov na cicavce.

"V septembri a v októbri 2022 boli v Španielsku zaznamenané dva prípady osôb pozitívne testovaných na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1). Osoby nemali príznaky ochorenia. Išlo o pracovníkov hydinárskej farmy v provincii Guadalajara, kde bolo 20. septembra 2022 potvrdené ohnisko nákazy u hydiny," píše sa na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Hodnotenie rizika

Správy o infekciách u cicavcov však vyvolali obavy, že patogén by mohol získať mutácie, ktoré by uľahčili prechod vírusu na človeka, čo by mu pomohlo prekonať najväčšiu prekážku, ktorá mu bránila v rozšírení po celom svete. Poprední odborníci už skôr varovali, že šírenie vtáčej chrípky predstavuje globálne riziko, kým sa ju nepodarí dostať pod kontrolu.

Svetom sa rýchlo šíri ďalší smrteľný patogén, ktorý môže predstavovať hrozbu pre verejné zdravie. Zdroj: Andrew Rush

Vedci varovali, že vypuknutie epidémie medzi norkami by mohlo viesť k rekombinácii - keď si dva vírusy vymenia genetický materiál a vytvoria nový hybrid. Predpokladá sa, že podobný proces spôsobil pandémiu prasacej chrípky v roku 2009, ktorá nakazila milióny ľudí na celej planéte.

Uhynuté pelikány ležia na pláži v Lime v utorok 29. novembra 2022. Najmenej 13-tisíc pelikánov uhynulo za mesiac november na vtáčiu chrípku v Peru, uviedla peruánska správa lesov a fauny (SERFOR). Zdroj: Guadalupe Pardo

Rovnaký biologický jav bol pozorovaný aj počas pandémie covidu, napríklad takzvaný deltakron - rekombinácia delty a omikronu, ktorý bol prvýkrát zistený vo Francúzsku vo februári minulého roka. Vedci už desaťročia varujú, že vtáčia chrípka je najpravdepodobnejším kandidátom na vyvolanie ďalšej pandémie.

