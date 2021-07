Ako zaočkované osoby sa budú považovať tí, ktorí sú dva týždne po podaní druhej dávky vakcíny. Po zasadnutí vládneho kabinetu to oznámil tamojší minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informuje server Novinky.cz. "Vláda schválila mimoriadne opatrenie, ktoré mení pohľad na ľudí, ktorí majú len jednu dávku očkovania. Po novom nebude dostatočné pre preukázanie bezinfekčnosti, ak má človek len jednu dávku. Zaočkovaný bude musieť byť plne," oznámil Vojtěch. Doplnil, že sa to dotkne i návštev reštaurácií a kultúrnych akcií.

Dosiaľ sa za chránených pred nákazou považovali ľudia po troch týždňoch od podania prvej dávky vakcíny. Sprísnenie pravidiel vysvetlil minister slovami: "Situácia začala stagnovať a v Prahe sa dokonca bohužiaľ i zhoršuje. Zásadné je ale šírenie delta mutácie, ktorá je veľmi infekčná." Spravodajský portál ČT24 v tejto súvislosti píše, že podľa odborníkov prvá dávka vakcíny chráni pred variantom delta, predtým známym ako indický, len na 33 percent a plná ochrana nastupuje až po dvoch týždňoch od druhej dávky.

Po príjazde z akejkoľvek krajiny do ČR budú musieť od budúceho piatku ľudia, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní (alebo 180 dní po prekonaní covidu), podstúpiť test na ochorenie COVID-19. Vojtěch spresnil, že po návrate z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy (zelených a oranžových) bude nutné vyplniť príjazdový formulár a podstúpiť minimálne antigénový test, a to do piatich dní. Po príchode z rizikovejších štátov (červených a tmavo červených) bude naďalej povinná i karanténa, nie však pre plne zaočkovaných.

Zamestnávatelia budú mať navyše povinnosť kontrolovať negatívne testy svojich zamestnancov po návrate zo zahraničia. Príjazdové formuláre budú zase kontrolovať hygienici a leteckí prepravcovia by podľa Vojtěcha na palubu lietadla nemali vpustiť nikoho, kto nemá formulár vyplnený.