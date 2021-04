Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote.

"Jeho stav je skutočne kritický," uviedla Alexandra Zacharovová z Aliancie lekárov, ktorú ruské úrady označujú za organizáciu opozičných aktivistov. Zacharovová sa odvolávala na výsledky lekárskych testov, ktoré táto odborová organizácia dostala od Navaľného právnikov, pričom dodala, že samotní členovia aliancie opozičného politika nevyšetrili.

"Videli sme testy, a tie sú veľmi, veľmi zlé," povedala agentúre Reuters. "Má vysokú hladinu draslíka (v krvi) a ďalšie vysoké hodnoty, ktoré naznačujú, že by mu mohli čoskoro zlyhať obličky. To by viedlo k závažnej patológií a mohla by nastať zástava srdca", a to v ktoromkoľvek momente, dodala Zacharovová.

Aj Navaľného osobná lekárka Anastasija Vasiľjevová a ďalší lekári požiadali úrady o okamžitý prístup k väznenému politikovi.

"Náš pacient môže kedykoľvek zomrieť.. Smrteľná srdečná arytmia môže nastať kedykoľvek," napísal na Facebooku kardiológ Jaroslav Ašichmin. Poukázal na Navaľného hodnoty draslíka v krvi a uviedol, že ho treba premiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti.

