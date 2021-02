Prokurátorka žiadala, aby bola Navaľnému za ohováranie 94-ročného veterána Ignata Arťomenka udelená pokuta vo výške 950.000 rubľov (10.679 eur). Obhajoba naopak požadovala, aby ho súd zbavil obvinení.

Podnetom pre stíhanie Navaľného v tejto kauze boli jeho komentáre k reklamnému spotu prokremeľskej televízie RT na podporu, hlasovania za dodatky k ústave.

Navaľnyj vtedy v príspevku na svojom komunikačnom kanáli v sieti Telegram i na sociálnej sieti Twitter označil ľudí, ktorí v ňom účinkovali, za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny", "ľudí bez svedomia" a "zradcov". V spote sa objavil aj veterán Arťomenko.

Verdikt v kauze veterána bol zverejnený len niekoľko hodín po tom, ako Navaľnému potvrdili nepodmienečný väzenský trest v inom prípade - údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher. Navaľnyj tak bude musieť stráviť viac ako dva roky, šesť mesiacov v trestaneckej kolónii.

Alexej Navaľnyj sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovo-paralytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a umiestnili do väzby.