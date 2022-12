Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg vyjadril obavy, že boje na Ukrajine by sa mohli vymknúť spod kontroly a prerásť do vojny medzi Ruskom a NATO.

„Ak sa niečo pokazí, môže to dopadnúť strašne,“ povedal Stoltenberg vo vyhlásení pre nórsku televíziu NRK. „Vojna na Ukrajine je hrozná. Táto vojna môže prerásť do veľkej vojny medzi NATO a Ruskom. Pracujeme každý deň na tom, aby sme tomu zabránili,“ poznamenal niekdajší nórsky premiér a zdôraznil, že je nevyhnutné vyhnúť sa konfliktu, do ktorého bude zapojených viac krajín v Európe.

Kremeľ opakovane obviňuje spojencov z NATO, že sa prakticky stali stranou konfliktu tým, že poskytli Ukrajine zbrane, cvičili jej jednotky a poskytovali jej spravodajské informácie.

Ruský vodca Vladimir Putin v piatok prostredníctvom videospojenia so šéfmi obrany a bezpečnosti niekoľkých bývalých sovietskych krajín opäť obvinil Západ, že používa Ukrajinu ako nástroj boja proti Rusku.

Prečítajte si tiež: