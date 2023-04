Zákaz dovozu obilnín z Ukrajiny zvažuje aj Bulharsko. Nasledovalo by tým Poľsko a Maďarsko, ktoré takéto opatrenie oznámili cez víkend s cieľom chrániť svoj poľnohospodársky sektor. TASR informácie prevzala od stanice Sky News a agentúr Reuters a MTI.

Budapešť a Varšava v sobotu zakázali dovoz obilia a ďalších potravín zo susednej Ukrajiny s platnosťou do 30. júna. Hovorca Európskej komisie v nedeľu zdôraznil, že takéto jednostranné kroky členských krajín v oblasti obchodu sú neprijateľné.

Bulharský minister poľnohospodárstva Javor Gečev povedal, že o podobnom zákaze uvažuje aj jeho krajina, uviedla v nedeľu bulharská tlačová agentúra BTA.

Vývoz ukrajinského obilia smeruje cez EÚ do iných krajín, odkedy ruská invázia zablokovala vývozné trasy cez Čierne more. Množstvo tohto obilia, lacnejšieho ako obilie dopestované v krajinách Únie, však pre rôzne logistické prekážky uviazlo v stredoeurópskych krajinách. Nepokračovalo tak na Blízky východ či do Afriky, kam bolo pôvodne určené.

Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku aj k odstúpeniu ministra poľnohospodárstva.

Premiéri Poľska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska koncom marca v spoločnom liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzvali, aby EÚ zakročila proti negatívnym vplyvom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na trh EÚ. Upozornili, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou, ktorým enormne narástol dovoz týchto produktov.

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v nedeľu označil zákaz za nevyhnutný. EÚ podľa neho musí "otvoriť oči" a uvedomiť si, že sú potrebné ďalšie rozhodnutia, ktoré umožnia, aby sa plodiny z Ukrajiny dostali ďalej do Európy a nezostali v Poľsku.

Maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy pri oznamovaní zákazu uviedol, že poľnohospodársky sektor očakáva od EÚ, že zabezpečí spravodlivé trhové podmienky.