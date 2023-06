KK17 - Na videosnímke voda vyteká z poškodenej priehrady Nova Kachovka 6. júna 2023 na juhu Ukrajiny. Ukrajina v utorok ráno obvinila Rusko, že vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nova Kachovka na rieke Dneper v južnej Chersonskej oblasti, a nariadila evakuácie ľudí zo záplavových zón. FOTO TASR/AP In this image taken from video released by the Ukrainian Presidential Office, water runs through a breakthrough in the Kakhovka dam in Kakhovka, Ukraine, Tuesday, June 6, 2023. Ukraine on Tuesday accu

Zdroj: TASR/AP