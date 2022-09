Ruský prezident v stredu ráno ohlásil "čiastočnú mobilizáciu" 300.000 záložníkov, ktorá má pomôcť ruských silám bojujúcim na Ukrajine. Putin okrem toho varoval Západ, že ak bude pokračovať v "jadrovom vydieraní", Moskva odpovie celým svojím obrovským arzenálom zbraní.

"Neverím tomu, že použije tieto (jadrové) zbrane. Nemyslím si, že svet dovolí, aby tieto zbrane nasadil," povedal Zelenskyj v spojitosti s Putinovými nepriamymi hrozbami. Podotkol však, že Putinovi nikto do hlavy nevidí a riziká sú stále prítomné. "Putin môže zajtra povedať: Okrem Ukrajiny chceme aj časť Poľska, inak použijeme jadrové zbrane," konštatoval Zelenskyj. Dodal, že tieto kompromisy nemožno akceptovať.

Zelenskyj vyzval Západ, aby sa nenechal vydierať Putinom. Poznamenal, že Putin "chce Ukrajinu utopiť v krvi, vrátane krvi jeho vlastných vojakov".

Čiastočná mobilizácia v Rusku podľa Zelenského znamená, že Moskva má "problémy s dôstojníkmi a ďalším vojenským personálom". "Vieme, že mobilizovali kadetov, chlapcov, ktorí nevedeli bojovať. Títo kadeti padli... Prišli k nám a zomreli," povedal Zelenskyj. Dodal, že Rusko potrebuje na Ukrajinu poslať miliónovú armádu, pretože Putin podľa neho vidí, že veľká časť jednotiek jednoducho opúšťa bojisko.

Ukrajinský prezident tiež zdôraznil, že si je istý tým, že sa jeho krajine podarí oslobodiť okupované územia. Ukrajine sa v posledných týždňoch podarilo dosiahnuť významné zisky na severovýchode krajiny a znova dobyť územia dočasne obsadené ruskými silami.

USA berie PUTINA vážne

Spojené štáty berú vážne nepriame vyhrážky ruského prezidenta Vladimira Putina o možnom použití jadrových zbraní a považujú ich za nezodpovedné. Vyplynulo to zo stredajšieho vyjadrenia hovorcu Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu Johna Kirbyho, informuje TASR.

"Je nezodpovedné, ak sa jadrová veľmoc takto vyjadruje. Nie je to však netypické vzhľadom na to, ako sa (Putin) vyjadroval počas uplynulých siedmich mesiacov. Berieme to vážne," povedal Kirby v americkej televízii ABC v reakcii na Putinovo ranné vyhlásenie, že na ochranu ruského územia je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky".

"Monitorujeme ich strategický postoj najlepšie, ako vieme. Takže ak bude treba, môžeme aj my zmeniť ten náš. Zatiaľ však nevidíme náznaky, že by to bolo v týchto chvíľach potrebné," cituje Kirbyho agentúra AFP.

Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Ruský minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.