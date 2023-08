Muž, identifikovaný iba ako Tank, trpel genetickou abnormalitou, pri ktorej sa muž narodí s dvoma penismi. Podľa National Institutes of Health je tento stav neuveriteľne zriedkavý a odhaduje sa, že postihuje menej ako 1000 mužov a chlapcov v celých Spojených štátoch.



Zdroj: Soft White Underbelly

V rozhovore pre Soft White Underbelly Tank prezradil, že bol poslaný do záchytného centra pre mladistvých potom, čo bol vo veku 12 rokov odsúdený za zabitie. Tank bol tak panicom až do svojho prepustenia z väzby vo veku 24 rokov a po získaní slobody sa rozhodol čo najlepšie využiť svoj extra orgán a dobehnúť stratený čas za mrežami.

Dvojitá penetrácia

„Ženy tomu neverili, keď som im povedal, že mám dva penisy, ale potom som ich zobral do izby, aby sa mohli presvedčiť," uviedol v rozhovore. Na podiv mala jeho genetická vada u žien pomerne veľký úspech. Prezradil aj to, že oba jeho penisy dokázali ejakulovať súčasne, a to aj napriek tomu, že stimulovaný bol len jeden orgán. Tank tak veľmi rýchlo zistil, že jeho nedostatok môže byť jeho veľkou prednosťou, čo sa mu nakoniec aj potvrdilo.

Niektoré ženy si užívali dokonca penetráciu jeho penisov v sebe súčasne – vrátane jednej, ktorá sa po sexuálnom zážitku stala na čas aj jeho partnerkou. Tank tvrdil, že po ich rozchode dokonca začala mať trojky, pretože jeden penis ju už nedokázal uspokojiť. "Chcela byť pornohviezdou a chcela, aby sme spolu natočili video," prezradil Tank. "Asi by som zarobil veľa peňazí," povzdychol si.



Rodák z LA však väčšinou tvrdil, že druhý penis sa v spálni ukázal ako problematický. Tvrdil, že je ťažké mať sex len s jedným z jeho penisov, zatiaľ čo použitie dvoch penisov bolo bolestivé pre väčšinu jeho mileniek. "Rozhodol som sa podstúpiť operáciu. Niektorým ženám to ubližovalo," vysvetlil svoje rozhodnutie vzdať sa jednej zo svojich pých.



Dnes má Tank len jeden penis, ale hovorí, že niekoľko členov jeho rodiny má tiež nezvyčajné genetické poruchy. Vodič kamiónu tvrdil, že jeho strýko sa tiež narodil s difáliou (dvoma penismi), zatiaľ čo jeho vlastný otec má veľké semenníky „ako býk“. Tank nie je prvým človekom, ktorý hovoril o svojom nezvyčajnom stave. Ďalší muž s difáliou sa dostal na titulky po tom, čo odpovedal na otázky na Reddite o tom, že má viacero pohlavných rogánov.