Srbskí Srbi vytvorili v utorok traktormi a kamiónmi cestnú blokádu, čím uzatvorili hraničný priechod Merdare ležiaci na východných hraniciach Kosova. K tomuto najnovšiemu protestu pritom prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Srbsko uviedlo, že v súvislosti so stúpajúcim napätím medzi Prištinou a Belehradom uvádza do stavu pohotovosti svoju armádu.

Srbský prezident Aleksandar Vučič počas zasadnutia vlády 15. decembra 2022 v Belehrade. Srbsko chce v reakcii na prihlášku Kosova o členstvo v EÚ požiadať päť štátov EÚ, ktoré neuznali nezávislosť Kosova, ako aj Maďarsko, aby túto iniciatívu v Bruseli zablokovali. Zdroj: Darko Vojinovic

"Ak ste už vstúpili do Srbska, musíte (pre návrat do Kosova) použiť iný hraničný priechod... alebo ísť cez Severné Macedónsko," uviedlo kosovské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook, kde zároveň oznámilo zatvorenie hraničného priechodu Merdare. Uzávera vstúpila do platnosti o polnoci, no hraničný priechod nebolo možné pre blokádu využívať už ani istý čas predtým.

Miestni Srbi blokujú cestu počas protestu pri dedine Rudare, severne od kosovskej Mitrovice 22. decembra 2022. Stovky etnických Srbov vo štvrtok barikádami prehradili cestu na severe Kosova, čím zablokovali dopravu cez dva hlavné hraničné priechody smerom do Srbska, uviedla tamojšia polícia. Situácia v Kosove je "na pokraji ozbrojených konfliktov", povedala v stredu srbská premiérka Ana Brnabičová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Zdroj: Bojan Slavkovic

Merdare je pritom podľa Reutersu jedným z najdôležitejších kosovských hraničných priechodov pre nákladnú dopravu. Krajina však má aj medzinárodné vlakové spojenie.

Napätie sa na severe Kosova, kde žije prevažne srbská národnostná menšina, sa vyostrilo ešte v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe zákon, ktorý by zakazoval Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla.

Od 10. decembra pritom prichádza na severe Kosovo k prestrelkám medzi políciou a Srbmi, ktorí už vyše desaťkrát zablokovali cesty v okolí mesta Mitrovica. K týmto blokádam pritom začalo prichádzať po zatknutí bývalého srbského policajta za údajné napadnutie policajta v službe, píše Reuters.

Žena drží srbskú vlajku počas pochodu v Kosovskej Mitrovici 23. novembra 2022. Kosovo a Srbsko dospeli v stredu k dohode zameranej na ukončenie ich takmer dvojročného sporu týkajúceho sa poznávacích značiek vozidiel. Oznámil to v stredu neskoro večer Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. Zdroj: Bojan Slavkovic

Od 10. decembra boli na kosovsko-srbských hraniciach zatvorené ďalšie dva hraničné priechody. Celkovo tak zostávajú otvorené už len tri hraničné priechody medzi oboma krajinami. Vláda v Prištine požiadala v súvislosti s blokádami mierové sily NATO – KFOR – o odstránenie barikád. KFOR však uviedlo, že nemá právomoc na podnikanie krokov na srbskom území.

Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad to však odmieta uznať a považuje ho stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.