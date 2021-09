Napätá situácia na kosovsko-srbskej hranici sa vo štvrtok ešte viac vyostrila po incidente, keď kosovská polícia údajne brutálne zbila troch srbských demonštrantov. Kosovské úrady toto tvrdenie rozhodne odmietli, informovala agentúra AP.

Srbský prezident Aleksandar Vučič v súvislosti s incidentom na hraniciach vyjadril znepokojenie a obrátil sa na EÚ a NATO s otázkou, "prečo to dovolia". Zdôraznil, že "násilie je neprijateľné". Podľa agentúry TASS Vučič súčasne znova vyzval na vznik spoločenstva srbských samospráv v Kosove, ako ho zakotvuje bruselská dohoda medzi Belehradom a Prištinou z roku 2013.

Srbský minister obrany Nebojša Stefanovič vo štvrtok počas inšpekčnej cesty na hranici s Kosovom uviedol, že Srbsko je pripravené chrániť svojich občanov. "Naša armáda neprovokuje, ale je pripravená chrániť svojich ľudí," povedal Stefanovič.

Podľa agentúry AP je nepravdepodobné, že by Srbsko vojensky zasiahlo v Kosove, kam boli po vojne v rokoch 1998-99 vyslané tisíce príslušníkov medzinárodných mierových síl vrátane amerických vojakov, ktoré zastavili srbské represie proti etnickým Albáncom.

Situácia na srbsko-kosovskej hranici je napätá už štvrtý deň: kosovskí Srbi tam od pondelka protestujú voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova, pričom cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak zatarasili kamiónmi.

Priština informovala, že takýto zákaz zaviedla recipročne po tom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie vpúšťať autá s kosovskými poznávacími značkami. To totiž podľa Srbska naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom. S tým Belehrad nesúhlasí a tak žiada, aby vodiči pri príchode do Srbska kosovské značky zo svojich áut odstránili a nahradili ich inými - dočasnými, uviedla agentúra AFP.

Kosovská vláda vyslala ešte v nedeľu do tejto oblasti - obývanej najmä etnickými Srbmi - obrnené vozidlá a špeciálnu policajnú jednotku, aby dohliadali na uplatňovanie nového zákazu. Autá so srbskými poznávacími značkami až doteraz mohli do Kosova prichádzať bez akýchkoľvek obmedzení. Európska únia aj USA vyzvali Kosovo a Srbsko, aby v tomto svojom najnovšom konflikte zachovali zdržanlivosť.