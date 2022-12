Ten by podľa Zelenského určil, ako a kedy má Kyjev implementovať jednotlivé body svojho mierového plánu, a to s cieľom zaistiť bezpečnosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

Zelenskyj okrem toho vyzval krajiny G7, aby Ukrajine dodali viac zbraní na obranu pred ruskými útokmi, vrátane moderných tankov, ale aj raketového delostrelectva a "rakiet dlhého doletu".

Rusko je pri vojenskej technike stále vo výhode

"Bohužiaľ, Rusko je stále vo výhode, čo sa týka delostrelectva a rakiet. To je fakt. Vďaka týmto kapacitám okupačnej armády je Kremeľ taký arogantný," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský líder apeloval na Moskvu, aby podnikla "zásadný" krok smerom k diplomatickému riešeniu konfliktu. Rusko by malo podľa neho svoje jednotky z Ukrajiny stiahnuť do Vianoc.

Volodymyr Zelenskyj: Rusko by malo podľa neho svoje jednotky z Ukrajiny stiahnuť do Vianoc. Zdroj: Efrem Lukatsky

"Nevidím dôvod, prečo by to Rusko nemalo spraviť teraz – do Vianoc," dodal.

Ukrajina potrebuje podľa slov Zelenského ešte približne dve miliardy kubických metrov plynu, aby prežila zimné mesiace. Ruské sily totiž v uplynulých týždňoch podnikajú cielené útoky na kľúčové energetické zariadenia Ukrajiny.

Plyn sa rýchlo míňa

"Teror voči našim elektrárňam nás núti míňať viac plynu, než sa očakávalo. Preto potrebujeme dodatočnú podporu počas tejto zimy," zdôraznil Zelenskyj.

Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že lídri G7 sa v pondelok dohodli na kľúčových prvkoch platformy na koordináciu finančnej podpory pre Ukrajinu. Skupina G7 pozostáva z Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojených štátov. V súčasnosti jej predsedá Nemecko.

