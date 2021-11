Aj v zvieracej ríši je kopa zábavy! Medzi fotografiami z každoročnej súťaže Comedy Wildlife Photography Awards 2021 vybrala porota tie najlepšie momentky, ktoré sú jasným dôkazom toho, že ľudia sa od zvierat až tak nelíšia. Predsa len, každému z nás sa aspoň raz vydaril nejaký „kaskadérsky“ kúsok, na ktorý so smiechom dodnes spomíname!

Absolútnym víťazom súťaže sa stala fotografia samčeka opice, ktorú zhotovil britský fotograf Ken Jansen. Ubolený výraz zvieraťa, ktoré nešťastne dopadlo na nosný drôt mosta v oblasti Yunnan na juhu Číny, vznikol ešte v roku 2016.

„Bol som úplne ohromený, keď som sa dozvedel, že vyhrala moja fotografia. Veď v súťaži je prihlásených toľko vydarených záberov,“ povedal Jensen. A veru, mal pravdu. Odborná porota mala v tomto ročníku naozaj veľa práce, keďže do súťaže bolo zaslaných až 7-tisíc fotografií.

Absolútnym víťazom môže byť iba jeden, no súťaž má aj niekoľko podkategórií. Cenu Affinity Photo People's Choice Award, za ktorú hlasovali ľudia, vyhral obrázok holuba s listom na tvári a cenu Creatures of the Water zas vydra, ktorá vyťahuje z vody svoje vydesené mláďa, informuje spravodajský server CNN. Tak čo, ešte stále si myslíte, že sa tak líšime od voľne žijúcich zvierat?

