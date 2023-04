Elonov otec médiám najnovšie odhalil pochybné začiatky miliardárskej kariéry svojho najstaršieho syna, ktorého splodil s exmodelkou Maye Muskovou (75).

Pre magazín U.S. Sun prezradil, že Elonovu emigráciu z Afriky do Spojených štátov a životné náklady hradil z peňazí, ktoré zarobil "z podpultového" predaja smaragdov pochádzajúcich z ťažby v Zambii.

Samotný Elon Musk to poprel a ponúkol v prepočte 85-tisíc eur v kryptomene Dogecoin človeku, ktorý dokáže existenciu tejto bane. Hoci dnes popiera, že by o niečom takom vedel, v interview pre Forbes v roku 2014 hovoril niečo iné. "Vyznie to trochu šialene, ale môj otec mal tiež podiel v smaragdovej bani v Zambii," vyhlásil pred rokmi. Dnes už však tento rozhovor nikde nenájdete - záhadne sa vytratil.

The fake emerald mine thing is so annoying (sigh). Like where exactly is this thing anyway!?