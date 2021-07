Kráľovná sŕdc sama po rokoch priznala, že sobáš s Charlesom bol najhorším dňom v jej živote, a keď sa so svojimi obavami zdôverila pred obradom sestrám, ich odpoveď bola jednoduchá: „Diana, tvoja tvár je už aj na utierkach. Je neskoro, aby si z toho vycúvala!“

V súčasnosti už nikto nemôže mať pochybnosti o tom, že Diana a Charles boli do svadby donútení kráľovskou rodinou a ani jeden z nich si to v skutočnosti neželal. Obzvlášť nešťastná bola Diana, ktorá v tajných nahrávkach z roku 1991 dokonca nazvala svoj „veľký deň“ tým najhorším v živote. Cítila sa vraj ako jahňa, ktoré vedú na porážku.

Tieto informácie však boli medializované až po jej smrti v roku 1997, rovnako ako množstvo ďalších kuriozít a tajomstiev, ktoré vyšli na povrch až celú večnosť po najväčšej svadbe storočia.

TOP 15 tajomstiev o svadbe Diany a Charlesa:

1. Diana brutálne schudla kvôli bulímii

Väčšia neviest sa snaží pred sobášom schudnúť, aby vyzerali v jedinečných a vytúžených šatách skvostne, no pri Diane išli kilá dole z iného dôvodu.

Na poslednej skúške šiat mala Lady Diana obvod pásu 58 cm, no pri prvom meraní však meter krajčírke ukazoval 68, 6 cm. Svadobná garderóba sa teda musela na poslednú chvíľu prispôsobovať, keďže budúca manželka korunného princa razantne schudla. A podľa Diany to bola práve Charlesova chyba. Zdroj: Keystone

„Môj manžel mi raz položil ruku na pás a poznamenal: Trošku pri sebe, nie? To vo mne niečo spustilo. A k tomu ešte tá vec s Camillou... Nepáčila som sa sama sebe, hanbila som sa, že sa neviem vysporiadať s nátlakom. Mala som bulímiu celé roky, ako takú tajnú chorobu. Neustálo sa to opakovalo a bolo to deštruktívne, no bolo to niečo ako môj únikový mechanizmus,“ odhalila Diana po rokoch v knihe Andrewa Mortona s názvom „Diana: Her True Story – in Her Own Words“.

