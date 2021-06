Obrovská explózia, ku ktorej došlo 30. júna 1908 vo východnej časti Sibíri, zostáva doteraz obrovskou záhadou. Výbuch spred viac ako 100 rokov zrovnal so zemou všetky stromy v okolí 40 kilometrov a tlakovú vlnu cítili ľudia v Amerike aj Európe. Čo spôsobilo obrovský výbuch? Boli to mimozemšťania alebo iba výbuch kométy? V hre je hneď niekoľko scenárov!

Čo bolo príčinou masívnej explózie zvanej ako Tunguská záhada, sa nevie s istotou dodnes! 30. júna v roku 1908 sa pri rieke Podkamennaja Tunguska ozvala obrovská explózia, ktorá zničila všetko v okolí 200 kilometrov. Cestujúci na transsibírskej železnici smerom do Kanska údajne videli letieť „svietiacu hmotu“ a potom počuli silný tresk. Tlaková vlna bola taká silná, že strojvodca Grjaznov zastavil vlak. Myslel si totiž, že sa vykoľajili. Tlaková vlna v okolitých mestách porozbíjala okná a v okolí 300 km zrazila na zem ľudí aj dobytok.

Explózia, ktorá zničila celý les, mala silu 10 až 30 megaton, čo je na porovnanie o dvetisíckrát viac, ako mala atómová bomba v Hirošime.

Celý svet bol na nohách

Mohutným výbuchom sa otriasla celá zem! Ľudia v Európe aj Amerike nevedeli, čo sa deje. Osem hodín po výbuchu dorazili otrasy aj do Washingtonu a tlakovú vlnu namerali druhýkrát v nemeckom meste Postupim aj po 30 hodinách. Odhaduje sa, že následkom výbuchu sa do atmosféry dostalo až 10 miliónov ton pevného materiálu. Ten spôsobil rozptyl svetla, čo malo za príčinu to, že v niektorých častiach sveta bolo jasno aj po západe slnka. V Londýne sa dokonca dali čítať noviny aj o polnoci.

V okolí výbuchu boli pováľané stromy do vzdialenosti až 40 km. Zdroj: Reprofoto Youtube

Čo mohlo spôsobiť masívny výbuch?

Nie je žiadnym prekvapením, že názory odborníkov aj výskumníkov sa aj v tomto prípade rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že to boli mimozemšťania, iní zas, že tesne nad zemou vybuchla kométa či meteorit. Vedci však začali skúmať celú oblasť až po rokoch. Dôvod? Na zemi sa totiž po výbuchu nevytvoril žiadny kráter, čiže explózia musela nastať niekoľko kilometrov nad zemou.

