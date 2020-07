Princ Andrew, bývalý prezident Spojených štátov Bill Clinton, Donald Trump a mnoho ďalších! Pedofilný finančník Jeffrey Epstein (†66) stiahol so sebou tú najväčšiu svetovú elitu. Prezidentov či napríklad princa nalákal na sexuálne radovánky s neplnoletými. Po takmer roku od jeho smrti vyplávali na povrch nové dôkazy, ktoré môžu zavariť tej najväčšej zahraničnej smotánke!

Americkému finančníkovi a už raz odsúdenému pedofilovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý spáchal 10. augusta samovraždu obesením v newyorskej väznici, pomáhala dohadzovať dievčatá dcéra britského mediálneho magnáta Roberta Maxwella.Magnátovu dcéru Ghislaine Maxwellovú (57) prezývali "Epsteinova madam". Nahovárala často i neplnoleté dievčatá, aby vyhoveli jeho sexuálnemu apetítu. Maxwellová občas organizovala aj jeho spoločenský život a domácnosti, a to na rôznych miestach od New Yorku až po Palm Beach v americkom štáte Florida.

Epsteinova pravá ruka má korene v Československu

Jej otec, vydavateľ a miliardár Robert Maxwell zahynul za záhadných okolností v roku 1991 pri Kanárskych ostrovoch, po páde z jachty nazvanej Lady Ghislaine podľa svojho najobľúbenejšieho dieťaťa. Ukázalo sa, že Maxwell protizákonne vykradol penzijné fondy svojich spoločností, ako v tom čase písali médiá. Narodil sa v roku 1923 v československej obci Slatinské Doly, ležiacej v súčasnosti na Ukrajine.

Robert Maxwell s princom Charlesom a princom Williamom. Zdroj: Express

Madam je rukách FBI

Epsteinovu pravú ruku Ghislaine Maxwellovú zatkla FBI minulý týždeň vo štvrtok v Bradforde v americkom štáte New Hampshire. Informácie o jej zatknutí priniesol britský denník DailyMail. Maxwellová bola obvinená zo šiestich federálnych zločinov vrátane lákania maloletých, obchodovania s ľuďmi a krivej prísahy.

Ghislaine Maxwell sa skrývala v drevenom domčeku, ktorého hodnota je údajne jedna miliarda dolárov. FBI ju zadržala 2. júla. Zdroj: Reprofot Daily Mail

Ghislaine Maxwellová má taktiež podľa britského denníka množstvo dôkazov o najhorších činoch vplyvných ľuďoch, ktoré jej mali v chúlostivých situáciách slúžiť ako poistka. Na kazetových páskach sa údajne nachádzajú dôkazy o sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat, ktoré sú momentálne v rukách polície. „Tajné sexuálne pásky, ktoré by mala mať Ghislaine , by mohli byť jej priepustkou na slobodu z väzenia, ak sú úrady ochotné obchodovať. Má kópie všetkého, čo mal Epstein. A verte, ak padne Maxwellová, stiahne so sebou každého, kto bol v škandále zapletený,“uviedol zdroj pre britský denník.

Uťahovala si z kráľovnej

To, že Maxwellová mala známosti na tých najvyšších miestach svedčia aj fotografie, na ktorých je odfotená s Donaldom Trumpom, svetovými modelkami, samotným Epsteinom či s princom Andrewom. Naposledy svetlo sveta uzreli fotografie Ghislaine Maxwellovej a Kevina Spaceyho sediacich na korunovačných trónoch kráľovnej a princa Filipa počas súkromnej prehliadky v Buckinghamskom paláci, ktorú zorganizoval princ Andrew.

Princ Andrew už niekoľko mesiacov čelí obvineniu zo znásilnenia neplnoletého dievčaťa, ktoré sa malo odohrať v dome usvedčeného delikventa Epsteina za účasti spomínanej Ghislaine Maxwellovej. Zverejnená fotografia, ktorá údajne vznikla v roku 2002 pobúrila verejnosť. Okrem toho, že sedením na korunovačnom tróne, bol porušený kráľovský protokol.

