Téma bunkrov nebola nikdy aktuálnejšia! Zatiaľ čo na Slovensku hovoríme o akýchsi tmavých úkrytoch, ktorých je mimochodom nedostatok, naši českí susedia sa môžu pochváliť obrovským bunkrom, ktorý dostal názov Oppidum.

Už pri prvom pohľade môže byť jasné, že najväčší jadrový bunker na svete nie je len tak pre hocikoho. Oppidum sa rozprestiera na 7 200 štvorcových metroch, avšak jeho presnú polohu poznajú iba jeho majitelia. Vie sa iba to, že je umiestnený na strategickom mieste a teda v strednej Európe neďaleko Prahy a že cesta z Londýna či Moskvy trvá do tohto bunkra súkromným lietadlom len necelé dve hodiny. Ide pritom o najdrahšiu stavbu vybudovanú v Česku, jej hodnota je podľa britského denníka Daily Mail neuveriteľných 260 miliónov eur.

Nechýba bazén či vínna pivnica

Podľa informácií spravodajského webu televízie Markíza tvnoviny.sk sa na projekte výstavby podieľal aj popredný český bezpečnostný expert a bývalý šéf vojenskej tajnej služby generál Andor Šándor. ,,Unikátnosť tohto bunkra spočíva v skutočnosti, že kombinuje špičkové bezpečnostné prvky s luxusom a pohodlím. Je to najznámejšie podobné zariadenie na svete," povedal Šándor pre magazín Forbes ešte v roku 2015.

Najväčší bunker na svete má za úlohu nielen ochrániť miliardárov počas vojny, ale zároveň im dopriať aj potrebný luxus. Bunker disponuje luxusným vybavením, modernými izbami, krytým bazénom, vínnou pivnicou, telocvičňou či heliportom. A čo by to bol za kryt bez zdravotníckeho a chirurgického krídla? Nuž zdá sa, že boháči majú v tomto kryte v prípade apokalypsy k dispozícii aj vlastnú nemocnicu. Okrem toho sa v ňom nachádza dostatočné množstvo zásob na to, aby v ňom prežili v prípade jadrovej vojny alebo novej pandémie celých desať rokov - avšak s kapacitou 50 ľudí.

Oppidum vznikol pôvodne v roku 1984 ešte počas studenej vojny ako poistka, keby súboj v zbrojení medzi USA a Sovietskym zväzom vyvrcholil jadrovou vojnou. To sa našťastie nestalo a tak začala stavba chátrať - až doteraz!

