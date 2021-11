Paul Mason - 450 kg

Paul z britského Suffolku bol so svojou váhou 450 kilogramov vyhlásený za najtučnejšieho muža na svete! Ako malý chlapec sa stal obeťou zneužívania a namiesto vyhľadania odbornej pomoci hľadal útechu v jedle. Jeho obezita bola natoľko vážna, že sa nedokázal ani hýbať. Návštevu zubára neustále odkladal, a keď už bolo zle, zuby si vytrhával kliešťami. Keď sa predsa len dostal do nemocnice, musel podpísať formulár, že v prípade jeho náhlej smrti ho spopolnia na bitúnku.

Takto vyzeral Paul v roku 2011. Zdroj: Profimedia

"Keby som umrel v nemocnici, nevedeli by si so mnou rady. Preto som musel vyplniť formulár, že v prípade mojej smrti ma zoberú na bitúnok, kde umierajú veľké zvieratá. V podstate by ma spopolnili v krematóriu pre zvieratá," povedal Paul.

Po prvej operácii schudol 300 kilogramov a začal sa viac hýbať. Zdroj: Profimedia

Zlom v jeho ozrutnej váhe prišiel v roku 2015, keď sa mu podarilo schudnúť takmer 300 kíl. Jeho váha však bola neustále ako na hojdačke. Aktuálne sa nachádza v akomsi ústave, v ktorom má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chudnúť sa snaží aj naďalej.

