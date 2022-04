Na ruskej sociálnej sieti VK (VKontakte) sa objavili fotografie mladých dievčat prezlečených za zdravotné sestry, ktoré si hovoria "Sestričky za víťazstvo". Medzi mladými dievčatami sa podľa britského Daily Mailu nachádzajú ruské mladé influencerky, youtuberky, blogerky, modelky či manželky a frajerky vojakov, ktorí bojujú na Ukrajine. Už len pri prvom pohľade je však jasné, že o zdravotné sestry v skutočnosti nejde. Dievčatá majú na sebe kostýmy zdravotných sestier, čierne podkolienky a to "najdôležitejšie" bez čoho by azda na svoju "misiu" ani nevyrazili, písmeno Z. To nechýba na drvivej väčšine ruských tankov a ďalších armádnych vozidiel útočiacich na Ukrajine. Čoraz častejšie sa však objavuje aj na oblečení či autách podporovateľov ruskej invázie. Mladé dievčatá s výraznými rúžmi pózujú na fotografiách pri vojenských vozidlách, usmievajú sa od ucha k uchu a vojakom rozdávajú občerstvenie.

Dáme vám buchtu a ešte vám aj zaspievame

"Sestričky za víťazstvo" sa objavili v Luhanskej republike na východe Ukrajiny, kde ruským vojakom rozdávali koláče, buchty a to všetko na oslavu pravoslávnej Veľkej noci. Niektorým vojakom dokonca zaspievali aj tradičné ruské pesničky. Medzi "odvážne sestričky" patrí aj známa ruská influencerka Alyona Boyko, ktorá vojakom odkázala: „Najdôležitejšie je nevzdať sa a byť silnejší napriek všetkým prekážkam. Ťažké časy čoskoro pominú a skôr či neskôr bude všetko v poriadku," zneli povzbudivé slová adresované ruským vojakom.

Ďalšou sestričkou je iba 19-ročná modelka Violetta Moskalenko, bývalá súťažiaca krásy Maria Okorokova, či mladá ruská herečka Anastasia Chepurova. Ďalšia krásavica Valeria Rusina je študentkou medicíny a Sofia Vorobyrova (23) zas pracuje ako detská lekárka. Mladé dievčatá s písmenom Z na bielych rukávoch prirovnávajú odporcovia vojny k zdravotným sestrám najhoršieho diktátora Adolfa Hitlera, ktoré mali na uniformách hákové kríže.

Putin zakročil, v Rusku odcudzujú vojnu čoraz viac

Šéfovia Kremľa spustili masívnu propagandistickú kampaň so sestričkami na zvýšenie podpory pre vojnu na Ukrajine, ktorá sa zameriava na mládež. Aj preto sú medzi nimi mladé influencerky, modelky, ktoré majú založené účty na ruských sociálnych sieťach a sledujú ich milióny Rusov. Fotografie, ktoré zdieľali, sa stali v Rusku virálnymi. Propagandistický materiál údajne slúži aj na podporu morálky medzi ruskými vojakmi a miestnymi bojovníkmi zo separatickej Luhanskej ľudovej republiky.