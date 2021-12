Niet pochýb, že Nemecku sa pod jej vládou darilo! Nezamestnanosť v krajine s 80 miliónmi obyvateľov klesla pod 3 milióny, zvýšil sa export, z hospodárskej krízy nedostala iba Nemecko, ale aj celú Európu, v roku 2015 bola tvárou migrácie a zvládla pandemickú krízu. Keď sa však obzrieme spätne, len málokto by povedal, že na čelo kresťanskodemokratickej CDU sa dostala ako najnepravdepodobnejšia kandidátka.

Angela bola rozvedená, vyrastala vo východnom Nemecku, no predovšetkým bola ženou. Dcéra farára a utiahnutá študentka si však vybojovala svoje a nedotiahla to iba na kancelárku, ale v konečnom dôsledku aj na najmocnejšiu ženu sveta. V roku 2005, keď sa stala kancelárkou, dostala prezývku „das Mädchen“ (dievča), z úradu už po 16 rokoch odchádza ako „Mutti“ – matka národa, ktorá sa stretla azda so všetkými novodobými svetovými lídrami.

S Angelou sa rozlúčili veľkým potleskom. Zdroj: Sean Gallup

Počas jej vlády sa totiž vystriedalo päť britských premiérov, štyria americkí a francúzski prezidenti, osem talianskych premiérov a v konečnom dôsledku aj traja slovenskí prezidenti a šesť premiérov. Počas svojho pôsobenia sa nemecká Mutti objavila na mnohých pamätných fotografiách, ktoré sa, či sa jej to páči alebo nie, zapísali do histórie.

S Angelou sa rozlúčili veľkým potleskom. Zdroj: Carsten Koall

Azda najikonickejšia fotografia Merkelovej pochádza zo samitu G7, ktorý sa konal v roku 2018. Angela má na zábere obe ruky pevne opreté o stôl a spolu so spojencami konfrontujú sediaceho Trumpa so založenými rukami. O niečo krajší záber, minimálne pre mužov, pochádza z opery v nórskom Osle. Merkelová si na slávnostné otvorenie budovy neobliekla jeden zo svojich farebných kostýmov, ale šaty s takým obrovským výstrihom, že by si jej veľké prsia všimol aj slepec. Okrem historických momentiek s lídrami je však Merkelová číslom už sama osebe. Miluje pivo, nemecké klobásky, futbal a koniec koncov aj zvieratká. Veď si len spomeňte na jej vydarenú momentku z kŕmenia austrálskych papagájov.