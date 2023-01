Novozvolený český prezident Petr Pavel v nedeľu uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá za ním prišla priamo do volebného štábu. Dodal, že na tento moment bude dlho spomínať. Pavel to povedal v rozhovore pre televíziu CNN Prima News, TASR správu prevzala zo spravodajského servera Novinky.cz.

"Najkrajšia bola gratulácia od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bola krásnym zážitkom, ktorý si budem dlho pamätať. Prišla len kvôli tomu," uviedol Pavel.

Podľa jeho slov Čaputová počítala aj s možnosťou, že voľby vyhrá expremiér ČR Andrej Babiš. "V tom prípade by to mala ako taký inkognito výlet do Prahy," dodal. Zároveň nepredpokladá, že by v prípade opačného výsledku zamierila do štábu k Babišovi. Týmito slovami tak poprel vyjadrenie dosluhujúceho prezidenta ČR Miloša Zemana. Ten totiž v sobotu povedal, že verí, že by prezidentka SR išla zagratulovať aj Babišovi.

Pavel tiež zopakoval, že by rád spoločne s Čaputovou navštívil Ukrajinu. Túto cestu by chcel absolvovať na jar pred samitom Severoatlantickej aliancie, povedal v rozhovore, z ktorého citovala televízia ČT 24.

Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil podľa neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta, expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 70,25 percenta.

JB 55 Praha - Novozvolený český prezident Petr Pavel (vpravo) a prezidentka SR Zuzana Čaputová sa usmievajú po ohlásení predbežných neoficiálnych výsledkov 2. kola českých prezidentských volieb vo volebnom štábe Petra Pavla, v Prahe 28. januára 2023. FOTO TASR/AP Zdroj: Petr David Josek

Pavlovi zablahoželal aj Babiš, Marcon, Duda, von der Leyenová, ale i Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a dokonca aj Američania

Kandidát na prezidenta Českej republiky Andrej Babiš uznal volebnú porážku a zagratuloval svojmu súperovi, armádnemu generálovi vo výslužbe, Petrovi Pavlovi k víťazstvu v druhom kole prezidentských volieb. Svojmu protikandidátovi poprial, aby bol prezidentom všetkých občanov ČR. Babiš to uviedol v sobotu na tlačovej konferencii vo svojom volebnom štábe.

Novozvolenému českému prezidentovi Petrovi Pavlovi v sobotu zablahoželala k zvoleniu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ocenila Pavlov pozitívny prístup k európskym hodnotám. "Vaše skúsenosti v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničných vzťahov budú dôležité pri zachovávaní a posilňovaní európskej jednoty pri podpore Ukrajiny," napísala von der Leyenová na Twitteri.

Na spoluprácu sa podľa vlastných slov teší aj maďarská prezidentka Nováková, ktorá tiež na Twitteri zablahoželala Českej republike ako "partnerovi vo V4" k zvoleniu nového prezidenta.

Ursula von der Leyenová Zdroj: Jean-Francois Badias

Nemecký veľvyslanec v Prahe Andreas Künne napísal v reakcii na české prezidentské voľby v sobotu niekoľko tvítov a v mene prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera novozvolenej českej hlave štátu zablahoželal. Poznamenal, že Pavel zakrátko nastúpi do úradu v nepokojných časoch, pričom však zdôraznil, že vzťahy Česka a Nemecka sú "oporou stability" v strednej Európe.

Rakúsky prezident sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu s Pavlom. "Želám vám veľa úspechov pri vykonávaní tejto zodpovednej úlohy, ktorú vám vaši spoluobčania zverili, a teším sa na úzku partnerskú a susedskú spoluprácu v EÚ," napísal van der Bellen na Twitteri.

Americké veľvyslanectvo v Prahe napísalo na tej istej sociálnej sieti blahoželanie v podobnom duchu: "Gratulujeme Českej republike k zvoleniu Petra Pavla za nového prezidenta. Tešíme se na úzku spoluprácu s generálom Pavlom a na ďalšie posilňovanie vzťahov medzi USA a Českou republikou. Sme priatelia, partneri a spojenci." Pridalo k tomu emotikon svalovca.

"Petr Pavel, srdečne Vám blahoželám k zvoleniu do úradu prezidenta Českej republiky! Naše krajiny spájajú spoločné európske hodnoty a tiež podpora Ukrajiny. V Paríži ste vítaný," napísal Macron po česky v príspevku na sociálnej sieti Twitter.

Macronov tweet, v ktorom blahoželá novozvolenému českému prezidentovi Pavlovi. Zdroj: twitter/Macron

"Vážený pán prezident, blahoželám a pozdravujem z Poľska! Pozývame vás na návštevu Varšavy!" zagratuloval Pavlovi prezident Duda v príspevku na sociálnej sieti.