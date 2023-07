Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá pripomenula, že spomínané obmedzenia boli zavedené v máji v piatich európskych štátoch - Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku - s cieľom ochrániť ich trhy pred lacnejším ukrajinským obilím.

Európska komisia vtedy uviedla, že pšenica, kukurica, repka a slnečnicové semená ukrajinského pôvodu sa môžu prepravovať vo všetkých krajinách EÚ okrem týchto piatich krajín, z ktorých štyri majú spoločnú hranicu s Ukrajinou.

Aby sa však ukrajinské výrobky dostali z Ukrajiny do Európy, musia najprv nejakým spôsobom prekročiť územie štátov, ktoré s ňou susedia.

Prezident Zelenskyj vyzval, aby sa po skončení platnosti súčasných dohôd zrušilo akékoľvek blokovanie pozemnej prepravy ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov. Vyhlásil, že predĺženie zákazu Európskej únie na dovoz ukrajinského obilia by bolo neprijateľné.

Platnosť súčasných obmedzení sa končí 15. septembra, doplnila agentúra AFP. "Náš postoj je jasný: blokovanie (ukrajinského) vývozu po súši po 15. septembri, keď vypršia príslušné obmedzenia, je neprijateľné v akejkoľvek forme," uviedol Zelenskyj v aplikácii na zasielanie správ Telegram.

A meeting on the export of our agricultural products. We believe in the agreement with the European Commission, but we are preparing for any scenario.



Our position is clear: blocking exports by land after September 15, when the relevant restrictions expire, is unacceptable in… pic.twitter.com/mBtLmYADyC