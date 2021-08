NAJČUDNEJŠIE VECI, ktoré mali ľudia v záhrade: Toľko využití záchodovej misy ste ešte nevideli ×

Záhrada, trávnik, dvor či terasa sú pre mnohých akousi pýchou. Dokonca bez ohľadu na to, ako odporne či škaredo to môže v skutočnosti vyzerať. Ak máte napríklad suseda, ktorý si rád zveľaďuje svoju záhradu bizarnými vecami, verte nám, je to stále nič oproti tomu, čo nájdete v našej galérii!