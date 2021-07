Britský miliardár Richard Branson vo štvrtok ohlásil, že v júli poletí do vesmíru, pričom jeho let sa má uskutočniť o deväť dní skôr, než je naplánovaný let jeho rivala z USA, zakladateľa spoločnosti Amazon a najbohatšieho muža sveta Jeffa Bezosa. Informovala o tom agentúra AFP.

Bransonova firma Virgin Galactic vo vyhlásení uviedla, že Brenson bude "špecialistom misie" na palube vesmírnej lode SpaceShipTwo Unity, ktorá ak to dovolí počasie a technické kontroly, vyštartuje 11. júla.

Ak všetko vyjde podľa plánu, do vesmíru sa tak dostane skôr ako Bezos, ktorého let na palube kozmickej lode s názvom New Shepard patriacej jeho spoločnosti Blue Origin, sa má konať 20. júla. Súperiaci miliardári založili konkurenčné firmy, ktoré chcú umožniť krátke suborbitálne lety do vesmíru pre turistov.

Branson "vyhodnotí súkromnú astronautskú skúsenosť a podstúpi rovnaký tréning, prípravu a let, aké (absolvujú) budúci astronauti kozmickej lode Virgin Galactic". Spoločnosť uviedla, že "využije jeho pozorovania z leteckého tréningu a skúsenosti z vesmírneho letu na to, aby vylepšila cestu pre všetkých budúcich zákazníkov".

Bransonov let má byť streamovaný naživo. "Úprimne verím, že vesmír patrí nám všetkým," povedal Branson. "Po viac ako 16 rokoch výskumu, technických prác a testovania je Virgin Galactic v prvej línii nového komerčného vesmírneho priemyslu, ktorý má vesmír otvoriť pre ľudstvo," poznamenal.

Jeho spoločnosť dodala, že po júlovom lete sa očakávajú ďalšie dva skúšobné lety pred tým, než sa v roku 2022 spustia pravidelné komerčné lety do vesmíru.