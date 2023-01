WA 39 Brusel - Policajt stojí pred policajnou páskou po útoku nožom na stanici metra Schuman neďaleko sídla EÚ v Bruseli v pondelok 30. januára 2023. Útočníka zadržala polícia, informovali belgické médiá. FOTO TASR/AP Police stand in the lobby of a metro station near EU headquarters in Brussels, Monday, Jan. 30, 2023. News reports on Monday said that one man was injured in a knife incident around the European Union's headquarters in Brussels before one

Zdroj: Sylvain Plazy