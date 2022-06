Dlhoročný darca krvi v Škótsku sa dostal pred nečakanú prekážku. Na tlačive v odberovom centre sa ho pýtali, či je alebo bol za posledný polrok tehotný. Škót odmietol odpovedať, keďže ako sám uviedol, muži predsa nemôžu otehotnieť a celé je to hlúposť. Krv preto darovať nemohol.

Škót Leslie Sinclair chodí dávať krv od mlada. Ako 66-ročný muž daroval za život už takmer 60 litrov tejto vzácnej tekutiny. Po novom však v darcovskom stredisku Albert Halls v stredoškótskom meste Sitrling narazil na nečakanú prekážku.

Ako informovali viaceré zahraničné médiá s odkazom na britský denník Daily Mail, stredobodom problému je tlačivo, ktoré mal vyplniť pred darovaním. V ňom sa stredisko dôchodcu pýtalo, či je v súčasnosti tehotný, alebo či bol tehotný za posledný polrok.

Na tieto otázky Sinclair odmietol odpovedať a podotkol, že naňho ako muža sa otázka tehotenstva prirodzene nevzťahuje. Zamestnancom sa snažil vysvetliť, že je to nemožné, avšak ako neskôr zistil, odpovedať na daný dotazník je povinné, aby mohol človek darovať krv.

Je to hlúposť

„Som nahnevaný, pretože chodím pravidelne darovať krv od svojich osemnástich rokov,“ uviedol pre Daily Mail dôchodca. Dotazník odmietol vyplniť a uviedol, že sa do daného darcovského strediska už nevráti.

„Povedal som im, že je to hlúposť, a ak musím preto odísť, tak sa už nevrátim. Tak sa aj stalo, sadol som na bicykel a odišiel,“ dodal Sinclair. Podľa svojich slov ho to nahnevalo najmä preto, lebo v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve nedostatok krvných darcov. On však nemohol pomôcť, pretože od neho žiadajú niečo, čo nie je možné splniť.

Veľké plány

Anglická Národná zdravotná služba (NHS) minulý týždeň skutočne oznámila snahu na zvýšenie počtu darcov krvi. Prilákať ich chcú v priebehu nasledujúcich piatich rokov až milión, aj vzhľadom na pokles pre pandémiu koronavírusu.

Podobné plány oznámila i Škótska národná transfúzna služba (SNBTS), tá si praje v budúcom roku nájsť až 16- tisíc nových darcov. Ako však uviedol denník Daily Mail, každý nový darca, či už to bude muž alebo žena, bude musieť vyplniť spomínaný dotazník o tehotenstve. Podľa predstaviteľov SNBTS, ktorí Sinclairovi aspoň poďakovali za roky darcovstva, je toto tlačivo súčasťou ich „povinnosti na šírenie inklúzie“.

„Aj keď je tehotenstvo relevantné len v prípade tých ľudí, ktorých biologické či pri pôrode prisúdené pohlavie je ženské, táto skutočnosť nie je vždy jednoznačná pre zamestnancov,“ uviedol k skúsenosti Leslieho Sinclaira riaditeľ SNBTS Marc Turner, podľa ktorého sa vyžadovaním tohto tlačiva nič v spoločnosti nemení.

