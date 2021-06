Úrady v meste An-čching v provincii An-chuej dostali v sobotu hlásenie o mužovi, ktorý bodal nožom ľudí na ulici.

Útočníka zadržali a zranených previezli do nemocnice na ošetrenie. Motív útoku nebol bezprostredne známy a prípad je predmetom vyšetrovania.

V Číne zákony obmedzujú predaj a držanie strelných zbraní, páchatelia masových útokov preto väčšinou používajú nože alebo podomácky vyrobené výbušniny.

Útočníci, ktorí sa k podobným činom v minulosti uchýlili, trpeli podľa úradov duševnými poruchami alebo pociťovali nenávisť voči spoločnosti.

Knife attack in China. 5-8 people hurt. Was laughing when arrested. https://t.co/HWIeLhYP88