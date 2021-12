"Mŕtvi ožijú vo chvíli, keď sa na nich myslí," povedal na úvod spomienkového koncertu v pražskej Lucerne herec a moderátor večera Ondřej Lechnýř.

10 years ago today, the world lost an incomparable leader. Václav Havel devoted his life not only to pursuing democracy, but to using democracy to create a more just, humane and tolerant world. The best way for us to honor his memory is to carry on with this indispensable work. pic.twitter.com/32gQ5xtn6Y