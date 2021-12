Šťastie v nešťastí mala aj Kyanna Parsons-Perez, ktorá v továrni pracovala a na mieste nešťastia bola aj v osudný večer. Po tom, ako sa jej podarilo pred ničivým tornádom vyviaznuť živej, prehovorila o desivých momentoch a reakcii vedenia, ktorá pravdepodobne pripravila najmenej 8 zamestnancov o život. Kyanna tvrdí, že "spoločnosť mala skončiť výrobu, keď videla varovania o počasí. Ale neurobili to. Sviečky sa museli vyrábať ďalej," povedala pre spravodajskú stanicu CNN. Jej výpoveď potvrdili aj ďalší zamestnanci.

DEVASTATING: Factory workers threatened with firing if they left before tornado, employees say

Satellite images show the Mayfield Consumer Products candle factory and nearby buildings before, on Jan. 28, 2017, and after, on Saturday.

(Pic Courtesy of Reuters/Maxar tech/NBC News) pic.twitter.com/acrr364Ufk