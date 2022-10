Francúzskym mestom módy otriasol v piatok ohavný prípad. Znetvorené telo len 12-ročnej Loly Davietovej našli bez známok v debni v parížskom 19. obvode potom, čo predtým vydesení rodičia nahlásili dcérkino zmiznutie. Lola sa mala po vyučovaní vrátiť, keď sa však dlho neobjavovala, jej rodičia začali mať strach. Lolyn otec preto požiadal správcu o nahliadnutie na kamerové zábery, na nich síce Lola do komplexu, kde žila s rodinou, vošla, no domov sa už nedostala. Otec si všimol, že na záberoch hovorí Lola so ženou starou okolo dvadsať rokov.

Zdroj: twitter @fratotolo2

Aj keď rodina zalarmovala políciu, aby im ich dcérku pomohla nájsť, bolo neskoro. Telo zamaskované handrami v nepriehľadnej plastovej debne našiel ešte v ten deň pred polnocou bezdomovec v blízkosti areálu rezidencie, kde rodina bývala.

Lola si pred smrťou prešla peklom

Podľa vykonanej pitvy bola Lola uškrtená. Dievčatko malo navyše podľa informácií britského denníka Daily Mail tvár omotanú lepiacou páskou, podrezané hrdlo a na nohách mala červenou farbou napísané číslice 1 a 0. Pred smrťou ju však stihli aj znásilniť. Z brutálnej vraždy dievčatka v pondelok parížsky súd obvinil 24-ročnú Dahbiu B. pôvodom z Alžírska. Tá údajne trpí silnými psychickými poruchami. Počas výsluchu sa nakoniec k ohavnému činu priznala a opísala detaily sexuálneho zneužitia Loly aj detaily vraždy.

Zdroj: twitter @mavidonate

Vo výpovedi uviedla, že dievča odvliekla do bytu svojej sestry, ktorá býva v rovnakom komplexe ako rodina zavraždeného dievčaťa. „Lolu donútila, aby sa osprchovala a potom sa dopustila sexuálneho zneužitia a ďalšieho násilia, ktoré viedlo k jej smrti. Následne ukryla telo v debne,“ uviedol francúzsky prokurátor. Dahbia sa mala tiež svojím činom chváliť. Časti tela brutálne zavraždenej Loly chcela následne dokonca predať.

Ako podľa denníka Daily Mail nakoniec uviedli svedkovia, žene mal s odprataním Lolynho tela pomáhať komplic. Uviedli, že videli v dome, odkiaľ dievčatko zmizlo, ženu, ako sa vláči s ťažkým kufrom, ktorý "bol od krvi a smrdel bielidlom". Ten mala žena uložiť do auta, kde zrejme bol aj jej komplic. Pred súdom nakoniec stál aj štyridsaťtriročný muž, ktorý mal Dahbii pomáhať s prepravou tela. Súd ho však do väzby nevzal.