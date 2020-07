Pri Českom Brode sa včera večer zrazili dva vlaky, osobný a nákladný. Pri havárii sa zranilo najmenej 35 ľudí, rušňovodič († 40) v zničenej kabíne zomrel. Podľa neoficiálnych výsledkov vyšetrovania incident zapríčinila práve obsluha osobného vlaku. Muž nerešpektoval upozornenie, že má zastaviť, a narazil so poštového vlaku.

Prečo spravil takúto chybu, je nateraz záhadou. Podľa portálu iDnes.cz mal 10-ročnú skúsenosť, na tejto trati jazdil roky a bol oddýchnutý z nedávnej dovolenky. Na mieste nehody v noci zasahovali hasiči, záchranári aj rýchla zdravotnícka pomoc. Pomáhal aj Červený kríž. Dnes ráno sa spustili práce na oddelenie zdemolovaných súprav.

Celková škoda dosahuje 45 miliónov KČ, v prepočte takmer 1,7 mil. eur.

V osobnom vlaku sedel aj cestujúci Václav, ktorý pre iDnes opísal momenty bezprostredne po zrážke s druhou lokomotívou. „Ľudia padali, náraz vylomil dvere. Ostatní mali polámané nosy, videl som aj otvorenú zlomeninu. Ja som bol na tom dobre,“ opísal muž pre reportéra z iDnes. Šťastie v nešťastí prisudzuje tomu, že k nárazu sedel chrbtom uprostred vlaku.

Len pred týždňom Českom otriasol podobný incident, keď sa vlaky zrazili pri obci Pernink. Aj vtedy bol, podľa všetkého, zodpovedný rušňovodič, ktorého polícia zadržala. Vlak, ktorý smeroval do Karlových Varov, mal počkať v stanici Pernink, no nespravil to a zrazil sa s druhým vlakom. O život prišli dvaja ľudia.

