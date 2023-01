MRAVCE vyčuchajú, či máte rakovinu: Vedci prišli so ŠOKUJÚCIM objavom, sú účinné a lacné!

Vedci zistili, že mravce dokážu z moču vyčuchať prítomnosť rakovinového ochorenia. Experti v štúdii publikovanej v odbornom časopise "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" uvádzajú, že mravce by mohli v budúcnosti slúžiť na lacnú a účinnú diagnostiku rakoviny. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.