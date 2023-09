PK 29 Moskva - Na snímke držiteľ Nobelovej ceny za mier šéfredaktor nezávislého ruského denníka Novaja gazeta (NG) Dmitrij Muratov sedí počas výsluchu v pojednávacej sieni súdu v Moskve 5. septembra 2022. Novaja gazeta v pondelok oznámil, že mu moskovský súd odobral licenciu. FOTO TASR/AP Nobel Peace Prize awarded journalist Dmitry Muratov, editor-in-chief of the influential Russian newspaper Novaya Gazeta sits in a courtroom prior to a hearing in the Basmanny District Court in Moscow, Russia,

Zdroj: Alexander Zemlianichenko