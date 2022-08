Moskva VARUJE Spojené štáty: TOTO rozhodnutie môže viesť k bodu, z ktorého NIET NÁVRATU! ×

Moskva upozornila Spojené štáty, že v prípade, ak by označili Rusko za "štátneho podporovateľa terorizmu", viedlo by to k vážnemu poškodeniu či dokonca úplnému prerušeniu diplomatických stykov. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.