Príčiny nedeľňajšej nehody zatiaľ nie sú známe. Subbota uviedol, že pozostatky a trosky sa našli počas pátracej akcie, do ktorej sa zapojili ponorky a lode lotyšskej pobrežnej stráže.

Lietadlo Cessna 551, registrované v Rakúsku, odštartovalo v nedeľu popoludní z mesta Jerez v Španielsku a malo pristáť v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Kontrola letovej prevádzky stratila kontakt s posádkou už krátko po štarte, pričom lietadlo už predtým hlásilo problémy s tlakom v kabíne, píše AP.

V priebehu letu však stroj zmenil kurz a prv než sa východne od švédskeho ostrova Gotland zrútil do mora, letel ponad Baltské more, ukázali údaje o sledovaní letu. Nemecké médiá uviedli, že viaceré európske krajiny vyslali k lietadlu svoje stíhačky, no žiadnej z nich sa nepodarilo nadviazať kontakt s osobami v kokpite.

Lietadlo patrilo nemeckému podnikateľovi Karlovi-Petrovi Griesemannovi. Informovala o tom jeho letecká spoločnosť Quick Air. Podľa kolínskych novín Express bola v lietadle aj jeho manželka, dcéra a jej priateľ.

Členom pátracích tímov sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať samotný vrak lietadla, no Subbota sa domnieva, že by to malo byť čoskoro, keďže more dosahuje na mieste havárie hĺbku len 60 metrov.