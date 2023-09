KK26 Larisa - Ľudia oddychujú v krytom športovom centre v meste Larisa v strednom Grécku vo štvrtok 7. septembra 2023. Búrky a prívalové dažde si v Grécku, Bulharsku a v susednom Turecku vyžiadali v uplynulých dňoch najmenej 14 obetí na životoch. Vážne zasiahnutá bolo najmä stredná oblasť Grécka, kde boli značne poškodené cesty a mosty. FOTO TASR/AP A vehicle is half submerged in floodwater, outside a business after a rainstorm, in Larissa, Thessaly region, central Greece, Thursday, Sept.

Zdroj: Vaggelis Kousioras