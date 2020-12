Časy dinosaurov a iných obrovských zvierat, ktoré pred miliónmi rokov vládli Zemi, sú dávno preč. To však neznamená, že po svete stále nebehajú, neplazia sa, neplávajú alebo nelietajú stvory, ktoré akoby niekto vystrihol z nejakej nočnej mory, hororu alebo sci-fi filmu.

My, ľudia, si často neuvedomujeme, akí malí sme v porovnaní s niektorými zvieratami. Nemyslíme teraz veľryby, slony či iných známych obrov. Napadlo vás však niekedy, aké veľké sú niektoré ryby, slimáky či hlodavce? Neverili by ste, do akých rozmerov môžu napríklad dorásť niektoré druhy koní, psov či plazov.

Taký krokodíl morský by vás asi „zhltol na dva glgy“! Zatiaľ čo niektoré zvery majú gigantizmus v krvi, iné sú len nezvyčajnými „hračkami prírody“. V oboch prípadoch však platí, že takéto stvorenia budia rešpekt.

Laba medveďa

Zdroj: BoredPanda, Reddit

