Moldavsko chce čím skôr vstúpiť do EÚ, aby sa ochránilo pred hrozbami z Ruska. Dúfa, že čoskoro bude prijaté rozhodnutie, aby mohlo už budúci mesiac začať rokovania o vstupe. V rozhovore pre agentúry AFP to uviedla moldavská prezidentka Maiou Sanduovou.

Podľa prezidentky by bolo členstvo v EÚ jedinou zárukou pre Moldavsko, aby sa nestalo ďalším cieľom Ruska. Na území Moldavska totiž leží odštiepenecký región Podnestersko, v ktorom má Moskva menší počet vojakov.

"Samozrejme v porovnaní s tým, čo sa deje na Ukrajine, je to nič, no tie riziká vidíme a veríme, že našu demokraciu dokážeme zachrániť len ak budeme súčasťou EÚ," povedala Sanduová. Podľa prieskumov verejnej mienky podporuje vstup Moldavska do EÚ veľký počet jeho obyvateľov.

"Veríme, že Rusko bude aj naďalej v nasledujúcich rokoch veľkým zdrojom neistoty," uviedla Sanduová. Moldavská prezidentka obvinila vo februári Rusko, že sa snažilo zorganizovať v krajine prevrat a chopiť sa moci. "Vojna na Ukrajine sfarbila veci na čierno a na bielo. Takže je nám všetkým veľmi jasné, čo znamená slobodný svet a čo znamená autoritársky svet," povedala.

Moldavská prezidentka poskytla AFP rozhovor na summite Rady Európy v islandskom Reykjavíku. Samotné Moldavsko bude 1. júna hostiteľom summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC). Vojna na Ukrajine podľa AFP posilnila vyhliadky Ukrajiny a Moldavska vstúpiť do EÚ. Obe krajiny požiadali o vstup vlani a v júni sa spolu s Gruzínskom stali kandidátskymi krajinami. Avšak do ich úplného členstva môže prejsť desať aj viac rokov vzhľadom na požiadavky, ktoré musia splniť.

Na rozdiel od Ukrajiny však Moldavsko zatiaľ neuvažuje o vstupe do NATO a ostáva neutrálne. "V našej spoločnosti sa diskutuje, či nás neutralita ochráni. Ak ľudia zmenia svoj názor, samozrejme toto rozhodnutie prehodnotíme. Medzičasom sa snažíme posilniť náš obranný sektor a rátame našich priateľov," uviedla Sanduová.

Nadchádzajúci summit v Kišiňove bude podľa prezidentky dôležitý najmä pre to, že Moldavsko uvidí, že nie je samo a má priateľov.