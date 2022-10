OnlyFans modelka Abigail White (24) bola odsúdená na doživotie po tom, čo dobodala svojho partnera za to, že s ňou ukončil vzťah.

Samozvaná „Barbie“ zavraždila expriateľa Bradleyho Lewisa(†22) sedempalcovou čepeľou, ktorú mu doslova vrazila do srdca.

Pred súdom tvrdila, že ho chcela len vystrašiť tým, že naň zdvihla kuchynský nôž. Porota ju však odsúdila na doživotie.Upozornil na to aj spravodajský portál The Sun.

Matka obete Rachel Hawkins povedala, že keď zistila, čo sa stalo s jej synom, tak sa jej zrútil celý svet.

"Šok a bolesť, ktoré som cítila, je niečo, čo ma sprevádza každý jeden deň a myslím si, že ma to bude prenasledovať po zvyšok môjho života. Je to niečo, čím by si nemal prejsť žiadny rodič. Je pre mňa takmer nemožné vôbec fungovať,“ povedala.

Taktiež spomenula, že Bradley bol pre ňu výnimočný človek a počas života mali medzi sebou veľké puto. Všetci ho podľa jej slov pokladali za milujúceho a starostlivého muža. Vrahyni odkázala, že jej nikdy neodpustí a nezabudne.

Podľa dostupných informácií, na ktoré upozornil spravodajský portál Daily Mail, sa mala Whiteová svojmu zosnulému ex partnerovi deň pred vraždou opakovane vyhrážať, že ho zabije.

Bola voči nemu dokonca extrémne majetnícka a násilnícka. Bradley Lewis svojim známym hovoril, že sa s ňou necíti bezpečne a chce ukončiť vzťah.

Otec zavraždeného muža povedal, že nemá pocit zadosťučinenia ani po tom, ako súd žene uložil doživotný trest vo väzení.