Na fotografii z 9. marca 2022 vidieť, ako záchranári nesú na nosidlách cez sutiny pôrodnice smrteľne ranenú tehotnú ženu, ktorá si rukou pridržiava zakrvavené brucho. Maloletkovi sa tak podarilo zachytiť chaotickú situáciu, ktorá nastala po útoku.

"Pre mňa je to chvíľa, na ktorú chcem celý čas zabudnúť, no nemôžem," povedal Maloletka pred ohlásením víťaza. Žena na fotografii, 32-ročná Iryna Kalininová, zomrela na následky svojich zranení polhodinu po pôrode svojho mŕtveho dieťaťa, ktoré dostalo meno Miron. "Smrť tejto ženy a dieťaťa spája vojnu a možný zámer Ruska," cituje DPA predsedu poroty súťaže Brenta Lewisa. Ten pripomenul slová jedného z porotcov, že "je to, ako keby sa snažili zabiť budúcnosť Ukrajiny".

Maloletka a videoreportér AP Mstyslav Černov, ktorý je taktiež Ukrajinec, dorazili do Mariupolu na začiatku invázie vo februári 2022 a ostali tam vyše dvoch týždňov. Podľa AP boli Maloletka a Černov poslednými medzinárodnými novinármi, ktorí v Mariupole ostali, keď sa im z neho podarilo utiecť.

Maloletka uviedol, že spolu s Černovom verili, že je dôležité ostať v Mariupole aj napriek nebezpečenstvu, aby zbierali hlasy a emócie ľudí a ukázali ich celému svetu. Maloletkova séria fotografií z Mariupolu získala aj európsku regionálnu cenu súťaže World Press Photo, víťazov ktorej ohlasovali v marci, i ďalšie ocenenia.

Hlavnú cenu medzinárodnej fotoreportérskej súťaže World Press Photo 2023 získal ukrajinský fotograf agentúry AP Jevhen Maloletka. Zdroj: Profimedia

Cena World Press Photo sa udeľuje v štyroch kategóriách. Tohtoroční víťazi boli vybraní spomedzi 60.000 fotografií, ktoré do súťaže prihlásilo 3752 fotografov zo 127 krajín sveta. Podľa poroty zachytávajú tohtoroční víťazi najdôležitejšie udalosti roka 2022.

Cenu za najlepšiu fotografickú sériu získal tento rok dánsky fotograf Mads Nissen za fotografie zachytávajúce nepriaznivé životné podmienky Afgancov za vlády Talibanu. Ocenená bola tiež arménska fotografka Anush Babajanyanová za sériu fotografií o nedostatku vody v centrálnej Ázii, ktorý ešte viac zhoršuje klimatická kríza. Egyptský fotograf Mohamed Mahdy zase získal cenu za dokumentárny projekt o rybárstve v obci pri Alexandrii.