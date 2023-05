Neuveriteľne bizarný prípad zo susedného Česka. 30-ročného Čecha, ktorý býval doma s rodičmi, našli mŕtveho na podlahe v spálni hasiči, ktorí mu museli na izbe vykopnúť dvere. Muž mal na sebe jednodielne dámske plavky, no tým to však rozhodne nekončí.

Mladý Čech zomrel počas uspokojovania! V zadku mu našli pingpongovú loptičku a to NIE JE VŠETKO

Rodičom sa už dlhšie neozýval, dvere mal zamknuté a tak vyhľadali odbornú pomoc. Po vykopnutí dverí všetkých čakal hrôzostrašný pohľad. Ich syn mal nohy, trup a krk omotaný plastovými pásmi. Pri jeho bezvládnom tele našli elektrický masážny strojček, ktorý bol stále zapnutý. Jednoručné zariadenie, ktoré malo známky "opotrebovania“, zlyhalo, keď bolo zapojené. Muž tiež mal okolo penisu značné popáleniny, píše Daily Mail.

Jeho smrť bola uzavretá ako zásah elektrickým prúdom. No pitva vniesla do celého prípadu omnoho viac svetla. V jeho hrubom čreve objavili niekoľko cudzích predmetov. Išlo napríklad o kondóm v plastovej priesvitnej škatuľke, na ktorej bol pripevnený štítok s krstným menom obete. Ten meral okolo 5,5 centimetra. Ďalší predmet, ktorý v jeho tele objavili, bol dlhý približne 9 centimetrov. Podľa lekárov to bol okrúhly plastový valec, na ktorom bola umiestnená pingpongová loptička pripevnená plastovým obalom.

Odborné vyšetrenia odhalili, že muž trpel prekrvením vnútorných orgánov, opuchom pľúc a mozgu v dôsledku zachytenej tekutiny, zatiaľ čo krv bola zaseknutá v srdcových komorách.

Ľudia si najčastejšie strkajú predmety do konečníka pre sexuálne potešenie, nesie to so sebou však množstvo veľmi nebezpečných rizík.