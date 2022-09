Protesty v Iráne vypukli pred viac ako týždňom po smrti Mahsi Amíníovej (†22). Tá zomrela po tom, čo ju tamojšia mravnostná polícia zadržala pre údajné porušenie pravidiel obliekania. Mladučkú Iránku príslušníci polície bili obuškom do hlavy a udierali jej hlavu o kapotu auta. Zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici. Miestne úrady, však popierajú, že by jej smrť akokoľvek súvisela s policajným zásahom.

Bola popravená členom tamojších bezpečnostných síl šiestimi guľkami. Zdroj: Profimedia

Brutálna smrť Amíníovej vzbudila v Iráne búrlivé protesty, ku ktorým sa pripojila aj mladučká Hadís Nadžáfiová (†20). Na sociálnej sieti Twitter sa objavilo video, v ktorom si Hadís spína vlasy do copu a chystá sa po vzore ostatných žien demonštrovať za svoje práva v silne nábožensky orientovanom Iráne. Jej protest, bohužiaľ, dlho netrval. Člen iránskych bezpečnostných síl ju postrelil do hrudníka, krku a tváre, informuje denník The Sun.

Ide o ďalší z prípadov, ktorý ešte viac pobúril iránsku verejnosť. „Tá dievčina sa len chystala pripojiť k protestom proti vražde a bola zabitá šiestimi strelami,“ krútila hlavou iránska novinárka Masíh Alínežádová.

Nadžáfiová sa podobne ako Amíníová stala symbolom iránskych žien bojujúcich za svoje práva. Protesty sa konajú vo viac ako 40 mestách vrátane Teheránu. Ženy na nich okrem iného pália hidžáby, ktorými si majú podľa pravidiel islamskej republiky zakrývať vlasy. Aj napriek tomu, že oficiálne zdroje krajiny hovoria o 40 obetiach protestov ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights odhaduje, že ich je až 76. Kroky mravnostnej polície pobúrili aj svetové krajiny, ktoré na Irán uvalili sankcie.

