Osemnásťročný mladík, ktorý v pondelok spustil streľbu na univerzite v nemeckom meste Heidelberg a spôsobil smrteľné zranenia jednej študentke, si pušky zadovážil približne týždeň pred týmto činom v Rakúsku. Oznámila to v stredu nemecká polícia a prokuratúra v Mannheime, informuje agentúra DPA.

Pri útoku sa zranili aj ďalší traja študenti, páchateľ po streľbe spáchal samovraždu. Na mieste činu zaistili zasahujúci policajti dve zbrane a zhruba 150 nábojov; tretiu zbraň objavila rakúska polícia v izbe, ktorú si páchateľ prenajal počas pobytu v Rakúsku. Dve pušky, ktoré mal útočník pri sebe, si zakúpil u obchodníka so zbraňami a tretiu od súkromnej osoby. Podľa denníka Die Welt išlo o brokovnicu a poľovnícke pušky. Polícia vyšetruje prípadnú mieru trestnoprávnej zodpovednosti predajcov.

Odborník na zbrane Markus Schwaiger pre Die Welt uviedol, že zbrane s dlhou hlavňou spadajúce do kategórie C sú v Rakúsku "voľne predajné" od 18 rokov, stačí mať nahlásený pobyt v Rakúsku. Predajca zbraň nesmie predať osobe, pre ktorú platí zákaz alebo má zjavné psychické problémy. Páchateľ Nikolai G., ktorý bol študentom biológie, sa na miesto činu v časti Neuenheimer Feld univerzity v Heidelbergu doviezol z Mannheimu taxíkom. Obe zbrane mal uložené v športovej taške v batožinovom priestore vozidla. Doterajšie vyšetrovanie nenaznačuje, že by mal s obeťami útoku osobný vzťah.

Vyšetrovatelia preverujú aj indície, podľa ktorých bol muž v minulosti členom pravicovo-extrémistickej strany Der III. Weg (Tretia cesta). Vystúpil z nej údajne v roku 2019, keď bol ešte neplnoletý. Doterajšie analýzy digitálnych médií páchateľa ani výpovede svedkov z jeho osobného okolia však nenasvedčujú, že by sa bol radikalizoval alebo mal kontakty na krajnú pravicu. Vylúčiť sa nateraz nedá ani psychické ochorenie útočníka. Motív činu je naďalej predmetom vyšetrovania.