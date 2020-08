Žena (22) sa najskôr k obom vraždám priznala, no potom všetko opäť poprela. Informoval o tom blesk.cz.

Svedkovia a dôkazy ju usvedčili a za svoje otrasne vyčíňanie skončila za mrežami. Na prvý pohľad by to do sympatickej dievčiny nikto nepovedal, no napriek tomu ruskú nadšenkyňu boxu Elenu Poveljaikinaovou (22) odsúdili na 13 rokov do väzenia za 2 vraždy.

Spáchala ich v dedinke Michajlovka v Omskej oblasti. Jej obeťami boli muži. Prvého († 37) Elena podľa rozsudku zbila a znásilnila násadou od lopaty. Neskôr muža dotiahla k plotu, kde ho cez neho pretiahla a nechala ho pohodeného na ceste. Na súde odznelo, že bol údajne opitý a nechcel odísť z jej domu.

Vraždila kvôli nevhodnej poznámke

Dievčina druhýkrát vraždila o 2 mesiace neskôr. Elena popíjala s miestnymi, medzi ktorými bol aj Evgenij Grebenkov († 31), ktorý v jednej chvíli povedal nelichotivú poznámku o jej otcovi.

Jeho slová sa jej veľmi dotkli a ako zmyslov zbavená sa na muža vrhla a zasadila mu rukami i nohami také rany, že na ich následky na druhý deň zomrel.

"Hoci bola postavou malá, bola silná a hlavne blázon do boxu,"napísal denník Komsomolskaja pravda. Po smrti druhého muža sa podľa denníka Mirror k obom vraždám priznala.

Následne ale odmietla vypovedať a vyšetrovateľom začala tvrdiť, že prvého mŕtveho zrazilo auto a druhý zomrel na zlyhanie obličiek, s ktorými mal dlhodobo problémy. Pitvy však tieto možnosti vylúčili a Elena bola uznaná za vinnú. Na súde vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým, ale vinu neprijala.

Priateľ odsúdenej Fjodor o Elene povedal, že je "milá a láskavá"a nikomu by neublížila. "Budem na ňu čakať, k nikomu som v živote nič tak silné ako k nej necítil,"dodal.