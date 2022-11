Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer sa v utorok stretol na okraj ministerskej schôdzky členských krajín NATO so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. Obaja potvrdili strategické partnerstvo Slovenska a USA, odsúdili útoky Ruska na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a zhodli sa na nevyhnutnosti pokračovať v širokej podpore Ukrajiny. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

"Masívne raketové útoky na elektrárne, rozvodnú sieť či bytové domy na Ukrajine nemajú vojenský osoh, len znásobujú utrpenie obyvateľstva. Rusko musí za tieto neakceptovateľné činy niesť zodpovednosť," vyhlásil Káčer s tým, že je naším bezpečnostným záujmom a morálnou povinnosťou zabrániť humanitárnej katastrofe, ktorú sa Rusko snaží na Ukrajine vyvolať. Zároveň vyzdvihol doterajšiu pomoc USA pri posilnení obrany a bezpečnosti Slovenska.

Počas prvého dňa zasadnutia šéfov diplomacií krajín NATO spojenci podľa slovenského ministerstva zahraničia diskutovali o aktuálnej situácii na Ukrajine, dôsledkoch pokračujúcej ruskej agresie aj možnostiach ďalšej pomoci Kyjevu.

"Neustále vyhodnocujeme možnosti, ako Ukrajine pomôcť brániť sa. Cvičíme ukrajinských vojakov, dodávame novú obrannú techniku a priebežne opravujeme tú poškodenú," doplnil Káčer. Slovensko v rámci NATO prispelo takmer pol miliónom eur na nákup zimného výstroja pre ukrajinských vojakov.

Spojenci diskutovali aj o budúcnosti vzťahov Aliancie s Ukrajinou. "Je načase, aby sme sa začali vážne rozprávať o vízii pre nášho východného suseda. Nechceme, aby sa takýto konflikt v budúcnosti zopakoval, preto by mala Ukrajina mať jedného dňa rovnaké bezpečnostné záruky, aké máme dnes my. Z morálneho hľadiska si to Ukrajina jednoznačne zaslúži," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Aliancii sa zbrane nemíňajú, Ukrajinu musí ďalej všestranne podporovať

Severoatlantická aliancia musí Ukrajinu podporovať morálne, finančne i vojensky, aby mohla spravodlivo brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť voči ruskej agresii. Vyhlásil to pri príchode na dvojdňové rokovanie ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bukurešti slovenský minister Rastislav Káčer.

Potvrdil, že na schôdzke sa bude rokovať aj o možnom prijatí Ukrajiny do NATO, pričom si nemyslí, že Aliancii sa podporou Ukrajiny zásadným spôsobom míňajú zbrane.

Káčer zdôraznil, že Rusko vpádom na Ukrajinu porušilo všetky zásady medzinárodného práva a pokračuje v agresii. V oblasti budúcnosti vzťahov NATO s Ruskom Káčer povedal, že sa "nemôžeme tváriť, akoby sa nič nestalo".

Témou schôdzky je aj rokovanie s predstaviteľmi "zraniteľných krajín" - Moldavska, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny. Podľa ministra je potrebné hovoriť aj o výzvach súvisiacich s Čínou a závislosti členských krajín Aliancie od nej.

Rokovania budú podľa Káčera o tom, ako premeniť tieto výzvy na partnerstvo vo vzťahu postavenom na pravidlách. Ďalšími kľúčovými témami je šírenie dezinformácií ako súčasť hybridnej vojny a tiež energetická bezpečnosť.

