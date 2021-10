Podľa informácií českého denníka Blesk.cz trápi prezidenta Zemana pečeň. Za prezidentom dnes dokonca dorazil aj jeho lekár a šéf Ústrednej vojenskej nemocnice Miroslav Zavoral, ktorý mu odporučil jedno- až dvojdňovú hospitalizáciu. Tú však Zeman odmieta. Jediný ústupok, ktorý je prezident ochotný urobiť, je dať na radu lekára a zajtra odvoliť v pohodlí na lôžku zo zámku v Lánoch.

Zdroj: Petr David Josek

Zhoršenie zdravotného stavu prezidenta Českej republiky však vyvrátil hradný hovorca Jiří Ovčáček. "Pán prezident pracuje v Lánoch. V piatok sa chystá voliť. Tiež sa pripravuje na povolebné vyjednávanie," napísal po niekoľkých hodinách, keď sa internetom šírili správy o zhoršujúcom sa zdravotnom stave prezidenta. "Sú to nezmysly. Pán prezident je v Lánoch a národ ho uvidí v piatok, ako ide k voľbám," uviedol včera pre Frekvenciu 1 kancelár Vratislav Mynář (54). Blesku následne odmietol povedať, kedy a kde jeho šéf odvolí . "Všetkým to povieme zajtra (dnes). Nehľadajte v tom zase nejaké novinárske hlúposti," napísal pre Blesk.cz v SMS.

Lekár a šéf Ústrednej vojenskej nemocnice Miroslav Zavoral však nakoniec prezidenta presvedčil na pokoj na lôžku. "Profesor Miroslav Zavoral neodporučil pri svojej návšteve vo štvrtok 7. októbra 2021 prezidentovi republiky, aby využil možnosť voliť vo volebnej miestnosti. Prezident republiky toto odporúčanie prijal," informoval verejnosť hovorca Jiří Ovčáček. Dodal, že bude tiež upravený ďalší program prezidenta.

Pan prezident 🇨🇿 pracuje v Lánech, včera se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 6, 2021

K zdravotnému stavu prezidenta sa rozhovoril aj jeho predchodca Václav Klaus. "S jeho štýlom života, s pohárom na jednej strane a cigaretkou na druhej strane to súvisí, to vie každé malé dieťa," povedal rádiu Impuls a prezradil, že Zemana trápi pečeň. O zdravotnom stave prezidenta informoval vo štvrtok aj Andrej Babiš, ktorý pre rádio Impuls uviedol, že Zeman podľa neho nemá chuť do jedla, nemá dostatok živín, a práve to teraz rieši Zavoral. Ďalšie informácie o jeho zdravotnom stave však nemal.