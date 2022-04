Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svojom účte na sociálnej sieti Telegram zverejnil oligarchovu fotografiu v putách.

"Špeciálnu operáciu vykonala SBU. Výborne! Podrobnosti zverejníme neskôr," napísal Zelenskyj.

Medvedčuk je lídrom najväčšej ukrajinskej opozičnej strany s názvom Opozičná platforma – Za život. Jej činnosť bola úradmi pozastavená pre jej väzby na Rusko. Sám Medvedčuk bol od mája minulého roka v domácom väzení.

Zelensky's official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin's close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq