Všetky štyri utrpeli strelné zranenia. Neidentifikovateľní útočníci strieľali okolo 13:30 pred kostolom na ulici Phoenix Road oproti železničnej stanici Euston. Obete streľby sa zúčastnili na pohrebe Fresie Calderon (†50) a jej dcéry Sary Sanchez (†20). Informuje spravodajský portál DailyMail.

Podľa svedkov pred kostolom zastavilo čierne auto a začala brutálna streľba. „Bol to chaos. Nikto nevedel, či tam bola bomba alebo strelec,“ povedal jeden z nich. „Hľadali sme miesta, kde by sme sa mohli ukryť. Všetci sme sa len krčili v kútoch, kde sa dalo. Odišiel som asi po 10 minutách, neodvážil som sa ísť skôr. Bolo to príšerné.“

Dospelé obete boli vo veku 48, 54 a 41 rokov. Previezli ich do nemocnice, no ich zranenia boli veľmi vážne. Sedemročnú dievčinu taktiež urýchlene previezli do nemocnice. Zatiaľ však nie je jasné ani to, odkiaľ obete poznali matku s dcérou, ktoré pochovávali.