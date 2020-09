Nehoda sa stala na 188. kilometri diaľnice v smere z Prahy do Ostravy. Hovorca hasičov Jaroslav Mikoška potvrdil smrť troch ľudí. "Nastal požiar návesu kamióna, osobného auta a ďalšieho kamióna," povedal. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požiarnej pohotovosti. K incidentu došlo o 10:42 na kraji Brna, píše Blesk.

Tri osoby prišli o život pri nehode na diaľnici D1 neďaleko Brna. Zdroj: Poílícia ČR, hasiči

Vodič kamiónu v plnej rýchlosti napálil do osobného auta

Osobné vozidlo podľa neho požiar úplne zničil, kamión a náves ďalšieho kamióna poškodil. Hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová uviedla, že tri osoby vrátane jedného dieťaťa zomreli pred príchodom záchranárov. Diaľnica bola v oboch smeroch uzavretá a tvoria sa na nej kolóny.

Medzi mŕtvymi je aj šofér nákladiaku, ktorý v plnej rýchlosti vrazil do osobného auta. Podľa Blesku sa na diaľnici zrazili tri autá a na miesto dorazila odťahová služba. Tá síce nehodu signalizovala, no vodič kamiónu signál ignoroval a do jedného z vozidiel narazil. Potom nasledoval výbuch.

Do Fakultnej nemocnice Brno previezli jednu ženu s vážnymi zraneniami a dve stredne ťažko zranené osoby.

